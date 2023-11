Gambino “Università Europea Roma ha a cuore centralità della persona”

ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che l’armonia maggiore sia anche sviluppare il progetto attraverso dei temi di ricerca e non soltanto attraverso delle attività convegnistiche, questo è molto importante perché le nuove generazioni non sempre sono consapevoli di cosa significhi discriminare, perché magari appartiene al secolo scorso la parte preponderante di quelle discriminazioni”. Lo ha detto Alberto Gambino, prorettore vicario dell’Università Europea di Roma, in occasione della presentazione del progetto di ricerca, promosso con il contributo di Fondazione Lottomatica, che punta a sviluppare la coesione sociale a scuola.

