Maselli “La Regione Lazio investe sempre più sull’integrazione”

ROMA (ITALPRESS) – “La Regione Lazio deve riuscire a coordinare bene tutte le azioni e gli interventi per sostenere sempre di più l’integrazione e l’eliminazione delle discriminazioni e delle diseguaglianze, ovviamente investendo anche molte risorse finanziarie come sta facendo la Giunta Rocca”. A dirlo Massimiliano Maselli, assessore ai Servizi sociali e alla persona della Regione Lazio, in occasione della presentazione del progetto di ricerca, promosso dall’Università Europea di Roma con il contributo di Fondazione Lottomatica, che punta a sviluppare la coesione sociale a scuola.

