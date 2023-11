Roma, Zevi “Patrimonio pubblico sia a disposizione dei cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Le istituzioni possono e devono fare molto, a partire dalla scuola che è il centro del progetto per cui dobbiamo ringraziare la Fondazione Lottomatica. Possono fare molto perché innanzitutto possono riconoscere il fatto che la nostra comunità è multiculturale, multietnica e multireligiosa che deve fare della diversità una ricchezza come accade nelle grandi città europee e del mondo”. A dirlo Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma capitale, in occasione della presentazione del progetto di ricerca, promosso dall’Università Europea di Roma con il contributo di Fondazione Lottomatica, che punta a sviluppare la coesione sociale a scuola.

