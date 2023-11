Con la tappa di sabato 25 novembre alla scuola secondaria di primo grado “Sacra Famiglia” si è concluso il Salone dello Studente Junior in Tour 2023, manifestazione organizzata dall’Informagiovani del Comune di Cremona per offrire informazioni e orientamento ai ragazzi e alle famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado in vista della scelta del futuro percorso formativo.

“L’edizione 2023 del Salone dello Studente Junior in Tour – commenta l’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri – chiude con un bilancio positivo. I dati e i commenti raccolti nel corso delle varie tappe della manifestazione dimostrano come questa formula sia in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze di studenti, famiglie e scuole, garantendo una maggiore personalizzazione degli interventi. L’attività svolta dagli operatori esperti e qualificati dell’Informagiovani risulta essere determinante per il mantenimento di un alto livello di attenzione sulla tematica dell’orientamento da intendersi sempre più come trasversale e come supporto alla costruzione di un progetto di vita”.

“Questa formula del Salone dello Studente – prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola, Università, Sviluppo Lavoro del Comune di Cremona – è il frutto di un impegno organizzativo significativo, sostenuto da un lavoro di squadra tra il Servizio Informagiovani e le scuole coinvolte e finalizzato ad offrire opportunità, servizi e strumenti per supportare ragazzi e famiglie nel percorso di scelta. Ovviamente le iniziative di orientamento non si concludono con la chiusura del Tour nelle scuole: i nostri esperti in orientamento, su appuntamento, restano a disposizione di studenti e famiglie per consulenze personalizzate sulla scelta; rimane inoltre attiva l’area web del Salone dello Studente Junior online. E non finisce qui: siamo infatti già al lavoro per l’organizzazione dell’edizione Young, rivolta agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado”.

Il Tour ha visto il coinvolgimento di circa 1.000 studenti, accompagnati dai genitori. 16 sono stati gli “espositori” suddivisi tra scuole secondarie di secondo grado ed enti di formazione professionale cittadini, oltre al Servizio Informagiovani del Comune di Cremona. Quattro sono state le tappe del Salone dello Studente Junior in Tour realizzate, tra ottobre e novembre, nelle scuole secondarie di primo grado di Cremona: il 21 ottobre alla scuola secondaria di primo grado “Vida”, il 4 novembre alla scuola secondaria di primo grado “Virgilio”, il 18 novembre alla scuola secondaria di primo grado “Campi” e il 25 novembre alla scuola secondaria di primo grado “Sacra Famiglia”. Le classi terze degli Istituti Comprensivi di Sospiro, Castelverde, Pizzighettone e Vescovato – Comuni aderenti come “Antenne” alla Rete Territoriale Informagiovani – hanno avuto l’opportunità di essere ospitate dagli Istituti “Virgilio”, “Vida” e “Sacra Famiglia”, in occasione delle tappe del Tour a loro dedicate. Con una formula personalizzata per ogni Istituto ospitante, le scuole secondarie di primo grado hanno aperto le porte agli studenti delle classi terze e ai loro genitori che hanno potuto incontrare docenti e studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale cittadini, a loro disposizione con spazi informativi per approfondimenti e momenti di confronto.

In vista della scelta, è possibile prenotare il proprio appuntamento con gli esperti in orientamento dell’Informagiovani allo sportello di via Palestro, 17 (orari di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.30, martedì dalle 12.00 alle 18.00, mercoledì dalle 10.00 alle 18.00), telefonicamente contattando i numeri 0372 407950 – 333 6143338 o scrivendo una mail a orientamento@comune.cremona.it.

