L’istituto “L. Einaudi” ha ospitato, a Palazzo Ghisalberti, in via Milano, una tappa della diciannovesima edizione dell’iniziativa “A scuola di cucina con Grana Padano”, il progetto didattico che coinvolge 6500 studenti di quinta superiore, in tutta Italia.

Maestro delle cerimonie, come di consueto, il formatore Paolo Parisse, che ha fatto scegliere ai ragazzi l’argomento da trattare tra una rosa di proposte, comprendenti anche la classificazione e la certificazione di qualità. È stata approfondita la tematica del Consorzio di tutela, per comprenderne il funzionamento e le attività di vigilanza, che si articolano in cinquemila visite sulla filiera, come previsto a livello ministeriale.

La seconda parte della lezione ha gratificato il palato e fornito consigli su come condurre l’assaggio di un prodotto, a seguito di un’attenta valutazione preliminare visiva ed olfattiva e si è conclusa con una degustazione verticale di porzioni ricavate da forme con tre diverse stagionature – dodici, ventidue e trentadue mesi -, di cui sono state riconosciute le differenti caratteristiche organolettiche.

A tutti è stato donato il volume dedicato a sei millenni di arte casearia ed a venticinque ricette a base di grana, abbinato a venti formaggi regionali italiani ed a cinque DOP stranieri di Francia, Germania, Olanda, Spagna e Svizzera.

