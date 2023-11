Back to School, biglietti prenotabili dal 30 novembre

Da giovedì 30 novembre è possibile prenotare i posti per il concerto conclusivo di Back to School che si terrà venerdì 19 gennaio 2024, alle 21:00 nel teatro ‘Amilcare Ponchielli’ (ingresso gratuito con prenotazione diretta o telefonica presso la biglietteria del Teatro), che vede la partecipazione speciale di Michele Zocca, in arte Michelangelo.

Back to School è per Cremona, storicamente riconosciuta come ‘città della musica ’e culla di molteplici eccellenze del settore, punto di riferimento progettuale e formativo e pilastro della programmazione culturale in grado di intercettare grande entusiasmo e partecipazione.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cremona (Settore Politiche Educative e Istruzione), in coproduzione con la Fondazione Teatro “A. Ponchielli” di Cremona, in collaborazione con il Conservatorio ‘Claudio Monteverdi ’e l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Antonio Stradivari’.

Quella del 2023 è la XVI edizione ed è senza precedenti, in quanto coinvolge un’artista che dal 2010 al 2012 è stato utente diretto del progetto come giovane musicista.

Michele è infatti cresciuto musicalmente a Cremona ed oggi è tra i più stimati produttori della nuova scena musicale italiana, con all’attivo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 con Blanco e Mahmood e collaborazioni con artisti come Mina, Sfera Ebbasta, Madame, Lazza, Fedez, Rkomi, Ariete, Geolier e Bresh. Ha inoltre seguito la direzione musicale degli ultimi tour di Blanco, compresi gli show negli stadi dell’estate 2023.

L’iniziativa, a partecipazione totalmente gratuita, è rivolta prioritariamente a ragazze e ragazzi minorenni dai 14 anni, con possibilità di candidatura ed ammissione fino ai 19 anni, residenti o domiciliati nella provincia di Cremona e/o frequentanti un istituto scolastico

della provincia di Cremona. La residenza ha lo scopo di offrire la possibilità ai giovani artisti della provincia, interessati alla musica e alle contaminazioni tra le arti, di partecipare attivamente alla realizzazione di una produzione musicale coordinata dall’ospite e sviluppata da un team di tutor professionisti del settore: Giulia Dagani (voce), Antonio Galli (bassista), Marco Carnesella (batterista), Giacomo Ruggeri (chitarrista) e

Pierattilio Bazzana (archi).

Dalle audizioni del 19 ottobre scorso sono stati selezionati i giovani musicisti che hanno avuto accesso alla residenza artistica, tutt’ora in corso al Teatro Monteverdi di Cremona: Marta Tonghini, Greta Ommeniello, Greta Bongiovanni, Chiara Flippini, Lucia Cominelli,e Leonardo Ferrari per le voci, Simona Teresa Zarra e Miriam Fabiano al basso, Cristian Pavesi e Walter Diamanti alla chitarra, Leonardo Bodini alle tastiere, Nicolò Zilioli alla batteria e Francesco Elia Agwu Chinedu come producer.

Alla band si affiancherà una sezione di archi, formata grazie alla preziosa collaborazione con il Conservatorio “Claudio Monteverdi” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”.

“Rinnoviamo con soddisfazione anche per il 2023 l’ormai consolidata progettualità Back to School, che giunge all’importante traguardo della XVI edizione. L’Amministrazione ha voluto così confermare la propria attenzione al mondo creativo e performativo dell’universo giovanile della città, supportandolo con una proposta fresca e contemporanea per un percorso dalla grande rilevanza educativa ed esperienziale. Lo conferma la rinnovata coproduzione con la Fondazione Teatro ‘A. Ponchielli ’e le collaborazioni con il Conservatorio ‘Claudio Monteverdi ’e l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Antonio Stradivari’. La simbolica presenza di un ospite importante come Michelangelo conferma quanto esperienze di questo tipo possano rivelarsi preziose e formative: questo artista ha partecipato attivamente a tre edizioni di Back to School, dal 2010 al 2012, come giovanissimo musicista selezionato per la residenza artistica.

Un percorso di qualità, che si inserisce nel progetto di verticalizzazione degli studi musicali a Cremona, con opportunità uniche ed ambiziose di crescita sia personale che professionale” dichiara l’assessora all’Istruzione Maura Ruggeri.

Il concerto gratuito del 19 gennaio 2024, che vedrà Michelangelo esibirsi in qualità di ospite con i partecipanti alla residenza, è il momento conclusivo di questa esperienza.

Il progetto è realizzato anche grazie al contributo del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori 2023 del Dipartimento per le politiche della famiglia del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità.

Orari biglietteria Teatro Amilcare Ponchielli:

La biglietteria del Teatro Ponchielli è aperta nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00 e il sabato dalle 10:00 alle 13:00.

La biglietteria accetta la prenotazione gratuita telefonica al n° 0372 022 001 / 2

Per info: 0372 407 789 – teatromonteverdi@comune.cremona.it

comune.cremona.it – teatroponchielli.it

Back to School, biglietti prenotabili dal 30 novembre

© Riproduzione riservata