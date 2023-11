E’ stato ufficializzato oggi nel Cda di Aem l’ingresso del nuovo componente: si tratta di Michelangelo Gaggia, già presidente per due mandati di Linea Green, poi confluita in A2A. Presidente è Fiorella Lazzari, subentrata al dimissionario Siboni. “Una persona energica, combattiva – così lo descrive Lazzari – tutta l’attività di Aem è comunque sempre stata condivisa col socio, cioè il Comune. Non sempre eravamo della stessa idea sulle cose da portare avanti, ma alla fine abbiamo sempre trovato una condivisione. Quello che adesso dobbiamo fare è portare a buon fine i progetti in corso, stiamo sviluppando l’attività di pressing e controllo per concluderli al meglio, visto che con il rinnovo dell’amministrazione comunale non ci saremo più noi”.

E dunque, il progetto che sta per realizzarsi è l’impianto fotovoltaico sui terreni di proprietà facenti parte del Centro Servizi di via Postumia per la produzione di energia elettrica inizialmente ad uso degli immobili di Aem e a seguire per gli immobili comunali.

Maggiore attenzione verrà data all’illuminazione pubblica: tecnicamente è gestita da un soggetto esterno, ma è Aem a seguire il settore per conto del Comune. “Abbiamo un esperto al nostro interno, che ha seguito da anni questa tematica: vorremmo, partendo dalla sua esperienza, lavorare in maniera più consapevole per favorire un passaggio di competenze all’interno dell’azienda. Auspichiamo poi che il Comune estenda ad Aem le deleghe per tutte le attività su strada, oltre a quelle che gestiamo già, in modo da essere l’interlocutore unico per il cittadino”.

Per quanto riguarda i parcheggi, l’azienda di via Persico, destinata a diventare gestore unico, è ancora in attesa che il Comune risolva la diatriba con Saba; mentre per quanto riguarda la vecchia sede di viale Trento e Trieste, Aem parteciperà al bando per manifestazione di interesse pubblicato dall’Amministrazione provinciale, che ha necessità di reperire un nuovo immobile per trasferirvi il Settore Strade. Forse sarà la volta buona per il riutilizzo del contenitore abbandonato da quando Aem si è trasferita in via Persico.

Silvia Galli

