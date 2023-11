Tutto pronto, giovedì 30 novembre alle ore 8, per il taglio del nastro del nuovo Eurospar. Saranno presenti i rappresentanti di Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, Giovanni Taliana, Direttore Regionale Lombardia di Aspiag Service e Patrizia Pituelli, Direttore vendite canale Eurospar di Aspiag Service. Per il comune di Cremona, Luca Zanacchi Assessore allo Sport, Quartieri, Piano del Verde, oltre ai rappresentanti di associazioni del territorio che Aspiag Service sostiene attraverso sponsorizzazioni e attività di charity.

Aspiag sta intrattendo da mesi contatti con l’amministrazione comunale per la realizzazione di interventi nel quartiere Giordano – Cadore.

© Riproduzione riservata