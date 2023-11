Si è formalmente costituito “Confcommercio Sport & Wellness Provincia di Cremona” il gruppo di rappresentanza delle realtà sportive provinciali sia imprenditoriali sia associative (ASD).

A guidarlo sarà Massimo Ghezzi, presidente del Triathlon Cremona Stradivari, coadiuvato dai consiglieri Diego Cassinelli (per U.S. Esperia Volley 1961), Davide Garufi (per ASD Marathon Cremona), Roberto Spagnoli (per Guerino Vanoli Basket), Nicola Bandera (per U.S.D. Soncinese) e Pierangelo Fabris (per Assocanottieri che racchiude le 9 canottieri della città di Cremona).

Ad oggi sono circa una cinquantina le realtà del mondo sportivo che hanno già aderito e rappresentano quasi tutti gli sport praticati in provincia e non solo (basket, bocce, box, canottaggio, caccia, calcio, danza, fitness, motonautica, pallavolo, running, rugby, tennis, triathlon e vela).

“Buon lavoro al presidente Ghezzi e a tutto il consiglio. Il mondo delle imprese sportive esprime numerose eccellenze su cui abbiamo deciso di investire” dichiara con entusiasmo il presidente di Confcommercio Provincia di Cremona Andrea Badioni.

“Dalle fonti di finanziamento alla formazione obbligatoria o strategica, sino ai servizi contabilità e sicurezza, mettiamo a disposizione delle società e delle imprese e associazioni sportive della provincia, tutto il nostro know how” gli fa eco Stefano Anceschi, direttore generale di Palazzo Vidoni.

Il gruppo Confcommercio Sport & Wellness Provincia di Cremona avrà il compito di promuovere il settore sportivo cremonese e supportare le associazioni e le imprese del mondo sportivo, sia attraverso iniziative per fare rete, sia nell’affrontare l’impegnativo momento legato alla riforma dello sport, entrata in vigore nel luglio scorso, che ha imposto nuovi vincoli e nuovi modi di gestione alle imprese del settore.

