AGGIORNAMENTO ORE 11 – Casello riaperto in entrata a Csatelvetro direzione Piacenza.

Traffico bloccato e casello chiuso in A21 in territorio di Castelvetro Piacentino, in direzione Piacenza, per uno scontro che vede coinvolte alcune vetture, tra cui una Porche e mezzi pesanti. Sul posto la Polstrada. L’incidente è avvenuto poco prima della diramazione per Fiorenzuola, dove come noto è attivo da diversi mesi il cantiere, con chiusura della bretella per l’A1.

Lavori che dovrebbero concludersi in questi giorni e che già prima dell’incidente, avvenuto alle 9,30 circa, avevano determinato incolonnamenti. Autovia Padana aveva peraltro disposto dalle 7 di questa mattina la chiusura del casello di Caorso sia in entrata che in uscita, direzione Brescia.

