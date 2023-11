Il Liceo delle Scienze Umane Anguissola nella settimana dal 19 al 25 novembre 2023 ha accolto un numeroso gruppo di studenti e docenti da vari paesi europei nell’ambito del progetto Erasmus+. Il progetto ha come titolo “W.I.S.H. We Internationally Share Happiness” e si estende su più anni scolastici, dal 1 gennaio 2023 fino al 29 giugno 2025; è nato ascoltando la necessità, dopo la pandemia, di parlare di emozioni basandosi su dati e ricerche condotte sia in ambito locale, regionale e nazionale.

Il Liceo Anguissola ha ospitato in famiglia una delegazione in rappresentanza di ogni paese partecipante la Romania (Bucarest), paese coordinatore, il Belgio (Kortrijk), la Spagna, Canarie (Arrecife de Lanzarote), Malta (Paola) e Turchia con 2 scuole da Bursa e da Istanbul. Gli alunni italiani saranno 25 appartenenti alle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi LSU e LES, mentre gli alunni stranieri saranno 31: quindi in tutto 56 ragazzi e 17 docenti e accompagnatori stranieri.

Il progetto, avviato a febbraio 2023 ha visto protagonisti prima i docenti Isabella Zeli, Alessandra Papini, Daniela Maianti, Alessandra Ardu, Elisabetta Cabrini e Chiara Maggio che sono stati ospitati a Bucarest, a Kortrijk e a Bursa per la formazione propedeutica al progetto. La prima MOBILITA’ ALUNNI, dal titolo “TIME FOR RELATIONSHIPS”, ha avuto come prima tappa Cremona e seguira’ ad Istanbul a maggio 23 e nell’a.s 2024-2025 a Malta e in Spagna (Lanzarote).

Il tema delle RELAZIONI è stato esplorato attraverso l’esperienza di teatro sociale con un workshop condotto da Marianna Bufano (Il Laboratorio) e Mattia Cabrini (LA compagnia dei Piccoli). I ragazzi lavoreranno sul TEMA DELL’EUROPA COME CASA: attraverso il movimento è stato esplorato il tema dei confini, dei conflitti, delle somiglianze e delle differenze. Il confine è valicabile, può diventare il luogo dell’apertura ma anche della chiusura: la performance finale, svoltasi nel teatro di Sant’Ambrogio il 23 alle 18.30, intitolata BORDER, è stata applaudita dai docenti, dalle famiglie presenti e dalla cittadinanza.

I docenti sono stati accolti, il 22 novembre, dal preside reggente Pitturelli presso l’Istituto Stradivari per una visita ai laboratori della Scuola di liuteria e nel pomeriggio, tutto il gruppo è stato ospitato dal Sindaco Galimberti per un saluto nella Sala dei Quadri in Comune.

