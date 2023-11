La direzione generale Welfare di Regione Lombardia è al lavoro per la delibera che riconoscerà il DEA di 2° livello all’ospedale di Cremona. Potrebbe andare in giunta già il 4 dicembre. Probabile l’ annuncio di Fontana giovedì in visita a Cremona. Il commento di Matteo Piloni, consigliere regionale PD.

Servizio di Nicoletta Tosato

