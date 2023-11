Durante un normale controllo si innervosisce, i carabinieri approfondiscono e lo trovano in possesso di cocaina. I carabinieri della Stazione di Soresina hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di droga un cittadino italiano di 42 anni, residente in provincia di Brescia e con precedenti di polizia a carico. All’uomo è stata anche immediatamente ritirata la patente di guida.

La sera del 27 novembre, verso le 19:30, una pattuglia della Stazione di Soresina, mentre effettuava un normale giro di perlustrazione per le strade di Genivolta, ha notato un uomo a piedi. Lo hanno fermato e identificato, considerato che non era conosciuto perché non del posto.

Era molto nervoso, agitazione non motivata perché si trattava di un controllo di routine, e ha riferito di essere a Genivolta in attesa di un amico. A quel punto, i militari hanno deciso di approfondire la verifica e lo hanno perquisito, trovandogli addosso una dose di cocaina detenuta per uso personale e posta sotto sequestro. Per questo motivo, è stato segnalato alla Prefettura di competenza quale assuntore di stupefacenti.

Inoltre, tenuto conto che aveva la disponibilità di un veicolo a motore, i militari hanno proceduto all’immediato ritiro della sua patente di guida.

