Webuild, nel 2023 record di nuovi ordini

ROMA (ITALPRESS) – Record di nuovi ordini per Webuild. Nei primi 9 mesi del 2023 ammontano a 22 miliardi di euro i progetti acquisiti, inclusi 4,1 miliardi di euro di lavori per i quali il Gruppo risulta migliore offerente. Oltre il 55% dei nuovi ordini proviene da mercati esteri tra cui l’Australia, gli Stati Uniti, il Medio Oriente e Paesi europei. In Italia, gli ordini acquisiti ammontano a 9,4 miliardi di euro. I nuovi ordini non includono i lavori relativi alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle connesse opere ferroviarie e stradali.

sat/gtr