Giovedì sarà l’utimo giorno dell’attuale gestione del bar del Bocciodromo comunale. A questo proprosito, in queste ore si riunirà la commissione per valutare le offerte presentate per la gestione della parte commerciale della struttura: due sono le proposte pervenute.

In attesa di una decisione e che il futuro gestore prenda in mano le redini del locale, per alcuni giorni non sarà quindi in funzione il servizio bar e ristoro. Tuttavia, grazie alla collaborazione della Bocciofila Coop. Castelvetro A.S.D., che gestisce l’area sportiva con i campi di bocce, gli spazi saranno tenuti aperti, e questo consentirà ai cittadini di continuare a utilizzare la struttura come luogo di incontro.

Fino all’individuazione del futuro gestore dell’area bar, fase che dovrebbe concludersi entro la metà del mese di dicembre, gli orari di apertura del Bocciodromo saranno i seguenti: da lunedì a domenica dalle 14:00 alle ore 19:30. Nei giorni in cui si terranno gare di bocce la struttura sarà aperta tutto il giorno.

“Gli uffici preposti sono impegnati nell’individuazione del nuovo gestore della parte commerciale della struttura” dichiara l’assessore allo Sport Luca Zanacchi. “In questa fase transitoria, grazie alla disponibilità della società sportiva Bocciofila Coop. Castelvetro, il bocciodromo continuerà a garantire le attività sportive e verrà garantita la possibilità di usufruire degli spazi ricreativi e aggregativi, ritrovo abituale di molti cittadini.

L’auspicio è di individuare il nuovo gestore nei tempi più celeri possibili per ridurre al minimo i disagi a tutti i fruitori della struttura. Un ringraziamento all’associazione sportiva per l’impegno e la disponibilità dimostrata e ai tecnici e funzionari dell’Amministrazione coinvolti nel percorso di individuazione del nuovo gestore”. lb

© Riproduzione riservata