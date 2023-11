Bracconieri sorpresi con 4 uccellini selvatici, due denunce a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – I carabinieri hanno denunciato due bracconieri sorpresi con 4 uccellini selvatici appena catturati in una zona di campagna a ridosso dell’abitato nel quartiere Monte Po di Catania. I militari controllando una Opel Corsa, con due persone a bordo, che tentava di allontanarsi a fari spenti, hanno scoperto che dietro il sedile del guidatore, c’era una gabbia per uccellini, parzialmente nascosta da una busta. All’interno c’era un piccolo cardellino. L’ispezione è stata poi estesa anche al vano porta bagagli, nel quale sono state ritrovate altre 3 gabbie, con rinchiusi altri 2 cardellini e una specie di uccello chiamata lucherino. Nell’auto c’erano anche reti, paletti e tutto il materiale necessario per la cattura di frodo degli uccellini, che avviene ponendo al centro della rete una gabbia contenente un cardellino femmina, che fa da esca e attrae i volatili liberi maschi. Questi ultimi, una volta che raggiungono la femmina, vengono catturati con la rete. In effetti, il cardellino custodito al caldo dell’abitacolo era appunto la femmina. I due bracconieri sono stati denunciati per divieto di uccellagione, detenzione di reti da uccellagione e detenzione di fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato. Tutto il materiale da loro adoperato per la cattura è stato sequestrato. I volatili, invece hanno riacquistato la loro libertà e sono subito stati liberati, per non prolungare i maltrattamenti. vbo

(fonte video ufficio stampa Carabinieri)

