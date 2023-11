Riunione operativa per i volontari che seguiranno il “Pasto sospeso” , l’iniziativa lanciata dai Rotary Club Cremona, Cremona Po, Monteverdi e Soresina per dare un aiuto concreto alle cucine benefiche della san vincenzo de paoli. Un incontro – quello avvenuto oggi nella sede della caritas cremonese – voluto per definire gli ultimi dettagli in vista della partenza vera e propria del progetto fissata per l’1 di dicembre.

Il servizio di Michela Cotelli

© Riproduzione riservata