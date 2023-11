Sarà eccezionalmente visitabile fino a domenica 14 gennaio 2024 l’opera Ego di Maurizio Cattelan, il grande coccodrillo tassidermizzato collocato al centro del Battistero di San Giovanni Battista a Cremona per la prima edizione di Cremona Contemporanea – Art Week, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura di Cremona e a cura di Rossella Farinotti, nata per mettere in dialogo l’arte contemporanea con il ricco patrimonio artistico e culturale della città.

Dopo il successo della manifestazione, che dal 27 maggio al 4 giugno scorso ha visto più di 15mila visitatori andare alla scoperta di Cremona attraverso oltre settanta opere diffuse, e forte dell’interesse suscitato dall’opera di Maurizio Cattelan, per tutto il mese di dicembre e durante le prossime festività il pubblico avrà ancora la possibilità di vedere la suggestiva installazione Ego fino al 14 gennaio (orari di apertura: martedì-domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 – chiusura nei soli giorni del 25 dicembre e 1 gennaio).

“Con l’artista ringraziamo la Diocesi di Cremona per la disponibilità e l’entusiasmo con cui si sono lasciati coinvolgere nel progetto e per questa proroga che consentirà alla città e ai suoi visitatori di continuare a respirare contemporaneo. L’installazione di Ego è stata pensata appositamente per lo spazio speciale del Battistero, dove il coccodrillo è in armonioso dialogo con l’imponente cupola”, afferma la ci ratrice di Cremona Contemporanea – ArtWeek Rossella Farinotti.

L’opera Ego all’interno del Battistero del Duomo di Cremona narra diverse simbologie in dialogo con il luogo, oltre a richiamare il più antico pezzo di tassidermia conosciuto: un coccodrillo appeso al soffitto di una piccola chiesa di Ponte Nossa, in Italia, fin dal XVI secolo. Gli studiosi hanno ipotizzato che i coccodrilli fossero assimilabili ai draghi, come nel racconto biblico di San Giorgio, rendendo così la chiesa un luogo adatto per esporli come prigionieri. Il coccodrillo è esposto nel Battistero di San Giovanni Battista risalente al 1167, e rappresenta un contrappunto al cavallo dello stesso Cattelan, Novecento. Il coccodrillo, come il cavallo, è un animale carico di significati culturali, di solito l’antagonista dai denti a rasoio delle storie per bambini. La favola di San Giorgio, in particolare, ritrae il cavallo come un valoroso destriero e il “drago” squamoso come nemico.

Cremona Contemporanea – Art Week è un progetto che attraverso l’arte contemporanea trasforma la città in luogo di conoscenza e scoperta, tra opere, installazioni, occasioni di formazione e momenti di approfondimento dedicati all’arte del presente e del passato. La prima edizione si è svolta dal 27 maggio al 4 giugno 2023 e ha coinvolto 21 artisti in 14 sedi con oltre 70 opere, lungo un progetto espositivo diffuso che ha riscosso un grande successo di pubblico tra cittadini, turisti, professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici neofiti.

Obiettivo della manifestazione è quello di riaffermare in Italia e all’estero il valore di Cremona attualizzandolo attraverso il dialogo tra i tesori della città e le pratiche artistiche contemporanee, cercando di promuovere il giacimento culturale cittadino che conta numerosi palazzi storici, piccole e grandi piazze, gallerie private e spazi in disuso da riattivare. La prossima edizione di Cremona Contemporanea – Art Week prenderà il via a maggio 2024.

