Nel contesto della Giornata mondiale contro l’Aids, che ricorre il 1° dicembre, il vescovo Antonio Napolioni come tradizione incontrerà gli ospiti e gli operatori di Casa della Speranza, “opera segno” della Caritas diocesana nata dall’idea del vescovo Giulio Nicolini e inaugurata nel 2001. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi. La struttura di via Loreto 5, nel quartiere Borgo Loreto di Cremona, è dedicata all’accoglienza di persone affette da Aids e sindromi correlate e non autonome nella gestione delle proprie necessità.

Nell’occasione alle 16 il Vescovo presiederà l’Eucaristia. La Messa sarà concelebrata da don Pierluigi Codazzi, direttore di Caritas Cremonese, don Pietro Samarini, vicario zonale e moderatore dell’unità pastorale “Madre di Speranza” in cui la struttura si trova, e don Vilmo Realini, collaboratore parrocchiale nella stessa unità pastorale. L’appuntamento sarà inoltre arricchito dalla testimonianza dell’infettivologo Giuseppe Carnevale. A seguire, il rinfresco con ospiti e volontari della struttura.

La Giornata mondiale contrò l’Aids sarà cornice di altre iniziative a Cremona: il 1° dicembre, alle 11, sarà presentato, nella Sala Consulta del Comune di Cremona, il progetto “Fast Track City”; alle 18.30, invece, il circolo Arcipelago (in via Speciano 4) ospiterà un’incontro di informazione, sensibilizzazione e prevenzione dall’Hiv, condotto da Sara Cavagnoli, assistente sanitaria del Serd di Cremona, e dall’infettivologo Maurizio Milanesi; il 2 dicembre, invece, alle 11, sarà presentato, nella Sala dei Quadri del Comune di Cremona, il libro Cattivo sangue di Elena Di Cioccio.

