Gregorini(Cna) “Turismo e food leve per crescita Pil”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Ho partecipato molto volentieri a questa bella iniziativa promossa dalla CNA Sicilia. La sintesi del confronto fatto con tutti i relatori, con tutti i livelli istituzionali mi porta a dire che questo nostro Paese, utilizzando la leva del food e del turismo, può avere grosse prospettive e che può compensare anche alcuni elementi e tratti di difficoltà che abbiamo in altri settori per permettere ancora la crescita del nostro PIL”. Lo ha detto il segretario generale della Cna Otello Gregorini, in occasione della manifestazione “Taormina Food Expo” organizzata dalla Cna dal 23 al 26 novembre nella cittadina nel Messinese, simbolo della cultura enogastronomica siciliana. “Una cosa estremamente importante se parliamo di turismo e di food è quello di rendersi conto che senza la piccola impresa questo non potrebbe avvenire. E, quindi, questo si lega alla valorizzazione più generale che nel nostro Paese devono avere le piccole imprese e l’artigianato perché sono la grande maggioranza del tessuto economico del nostro Paese”, ha aggiunto.

