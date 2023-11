Sabato 2 dicembre Fiorella Mannoia approda al Teatro Ponchielli. Dopo aver collezionato sold out a ripetizione con oltre 30 date da nord a sud, la magia di “Luce”, lo straordinario live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che ha conquistato il pubblico con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela nelle location più suggestive di tutta Italia, farà tappa anche a Cremona.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo unico ed emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

“Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture…solo musica nella sua libertà “, spiega Fiorella Mannoia.

“Il repertorio sarà quello che ha accompagnato la nostra vita, quella di due persone che hanno più o meno la stessa età. Sarà un viaggio tra i miei brani, ma anche quelli che ci accomunano. Poi in scaletta ci sono anche le mie canzoni come Quello che le donne non dicono, ma non ci siamo creati questo problema: abbiamo scelto quello che ci andava di cantare, ci siamo lasciati liberi, è una scaletta aperta che può cambiare di serata in serata.”

“Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce”, racconta Danilo Rea.

“Ci siamo emozionati da ragazzi sentendo questi testi e queste canzoni, e adesso ci emozioniamo sul palco insieme suonandole…La donna cannone di Francesco De Gregori, C’è tempo di Ivano Fossati, Felicità di Lucio Dalla, E penso a te di Lucio Battisti, Margherita di Riccardo Cocciante”.

