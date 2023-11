La Vanoli Basket Cremona in collaborazione con il Centro Commerciale Cremona Po ha organizzato una particolare iniziativa natalizia: “Not Just Charity”. Oltre a donare un giocattolo usato, sarà possibile incontrare i giocatori biancoblù.

La Vanoli invita tutti i bambini sono invitati a recarsi al centro commerciale con i loro genitori per consegnare un giocattolo nuovo o usato presso la postazione dedicata appositamente all’iniziativa: diventerà un regalo di Natale per un bimbo meno fortunato.

Se usati, i giocattoli dovranno essere in ottimo stato, integri, puliti e funzionanti. Oltre ad essere l’occasione per incontrare i giocatori della Vanoli, sarà possibile ricevere un gadget in omaggio e scattare una foto ricordo con loro.

L’appuntamento è per lunedì 4 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 al Centro Commerciale Cremona Po.

