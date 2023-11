Coppa degli Assi, Abodi “Grande opportunità per Parco La Favorita”

PALERMO (ITALPRESS) – “Lo sport è uno straordinario veicolo di promozione anche turistica dei territori della città. Palermo non ne ha bisogno, ma c’è sempre necessità, comunque, di dare contributi nuovi attraverso lo sport. In quest’occasione non si ripristina soltanto un grande avvenimento sportivo, ma si offrono nuove opportunità alla città e la volontà di far vivere il Parco della Favorita non soltanto per attraversarlo ma anche per fermarsi e per godere lo spettacolo degli sport equestri”. Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Palermo per la Coppa degli Assi.La “Coppa degli Assi” e la “Fiera Mediterranea del Cavallo” sono organizzate dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico della Fiera di Verona, il patrocinio del Comune di Palermo, dell’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo e con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

sat/red