Aggredito all’interno della stazione di Cremona. Brutta avventura per un 19enne italiano che oggi pomeriggio poco dopo le 17 si è visto rubare la brioche da tre ragazzi stranieri che poi lo hanno aggredito. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in pronto soccorso in codice giallo. Sull’episodio di violenza indagano gli agenti della Squadra Volante della Questura.

© Riproduzione riservata