Meloni “Sottovalutata tutta la vita, giudicheranno gli italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Chi ha creduto in me? Quasi nessuno fino in fondo. Io sono stata sottovalutata tutta la vita e questo può essere un vantaggio, quando vieni sottovalutato poi puoi solamente stupire, possiamo prenderci i nostri spazi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una intervista al Tg Poste. “Bisogna sempre combattere ad armi pari, per questo non sono appassionata di quote. Se crediamo nella

parità dobbiamo competere allo stesso livello degli altri senza corsie preferenziali. Non ho sassolini nella scarpa da togliermi, me li sono sempre tolti con i fatti, ho sempre deciso cosa fare. Vediamo alla fine di questo percorso se eravamo meno bravi o più

bravi, giudicheranno gli italiani”, ha aggiunto

sat/mgg/mrv

