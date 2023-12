Sanità, Nocco (AIIC) “Serve la formazione continua”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il nostro lavoro prosegue perché l’idea è di dare continuità a un percorso che ormai portiamo avanti da anni. Un percorso che si sviluppa su alcune direttrici che sono, da un lato, il consolidamento della nostra presenza professionale all’interno del sistema sanitario come professione di valore nella gestione delle tecnologie e, dall’altro, di formazione continua dei colleghi perché la tecnologia avanza, evolve a una velocità importante e noi non possiamo farci trovare impreparati di fronte alla tecnologia. L’unico modo di fare questo è continuare ad aiutare come associazione i nostri associati in questo processo continuo di formazione proponendo eventi, corsi, confronti multidisciplinari e interazione con il mondo dell’università, dell’industria e con tutti quelli che fanno parte del sistema salute nella sua interezza e complessità”. Così Umberto Nocco, confermato per i prossimi tre anni presidente AIIC, a margine del terzo Meeting nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) a Palermo, dal titolo “Intelligenza artificiale in sanità: sfide e prospettive per la salute dei cittadini”.

