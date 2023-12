Prestigioso riconoscimento per il capitano della squadra di tennis in carrozzina della Baldesio che è stato premiato quale miglior giocatore regionale di categoria per il 2023.

In occasione di un importante evento organizzato a Milano dalle FITP Comitato Regionale Lombardo, gli è stata consegnata una targa che riconosce la sua dedizione, l’impegno ed i notevoli risultati conseguiti sia a livello italiano che internazionale.

Alla cerimonia erano presenti oltre duecento persone e le massime autorità del tennis lombardo, tra cui tutto il Consiglio, Walter Smitzinger, consigliere con la delega al Wheelchair e ai Veterani e presidente della Commissione Impiati Sportivi del CONI Lombardia, Vincenzo Rastelli, fiduciario regionale ISFR per il Wheelchair, molti rappresentanti di circoli e strutture sportive di tennis e padel, oltre naturalmente a tutti i premiati, che hanno conseguito risultati e vittorie di t prestigio nel 2023.

Il presidente regionale Enrico Cerutti ha avuto parole di elogio sia per Giovanni Zeni che per la Baldesio, per l’impegno che da diversi anni profonde nell’attività del tennis in carrozzina e per la sua promozione, nelle scuole e con esibizioni dimostrative, oltre che per l’organizzazione del torneo internazionale “Città di Cremona”, che da dieci anni è diventato un evento molto importante nel calendario dei tornei internazionali.

Per le lady è stata premiata Vanessa Ricci, che milita nella Special Bergamo Sport.

Hanno accompagnato Giovanni Zeni l’allenatore Roberto Bodini e il team manager Alceste Bartoletti.

Presenti anche i delegati provinciali di tutta la regione, tra cui il cremonese Riccardo Manfredi, che ha anche ritirato la targa conquistata dalla squadra over 65 della Canottieri Baldesio, per la conquista del titolo regionale 2023.

