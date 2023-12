Sono poco più di 3200 le attività di soccorso in emergenza effettuate dai Vigili del Fuoco di Cremona nel corso del 2023, di cui 540 incendi, 739 soccorsi a persona, 364 incidenti stradali, 178 danni d’acqua, 190 dissesti statici e 935 interventi vari (tra cui fughe di gas, ricerca persona, recupero animali, alberi pericolanti e altre categorie). Questi solo alcuni dei numeri che raccontano un anno di attività per il comando di via Nazario Sauro e per i suoi distaccamenti, a Crema e a Piadena. A tracciare un bilancio è il comandante, Antonio Pugliano, in occasione di Santa Barbara.

E ancora, sono oltre 550 gli addetti all’emergenza delle varie aziende, formati nei 29 corsi antincendio organizzati dal comando. Ammontano a circa 300 i servizi di vigilanza effettuati in occasione di manifestazioni pubbliche (teatri, stadi, attività di pubblico spettacolo). Con riferimento alle attività civili ed industriali, soggette per legge all’attività di controllo di prevenzione incendi, sono 222 le valutazioni progetto, 304 le Scia (Segnalazioni Certificazione Inizio Attività). Sono infine 15 i fascicoli di Polizia Giudiziaria per reati connessi alla sicurezza sugli ambienti di lavoro e a seguito di attività di soccorso.

Lunedì 4 dicembre, in occasione della patrona dei Vigili del Fuoco, si terrà una messa in Cattedrale, presieduta dal vescovo Antonio Napolioni, alle 11. La celebrazione sarà preceduta dalla deposizione di una corona di alloro alla lapide commemorativa dei caduti di Bagnara, che ricorda il luogo in cui 4 vigili del fuoco vennero fucilati dai nazisti, durante la II Guerra mondiale. Per l’occasione saranno presenti i sindaci di Cremona e Bonemerse. Analoga cerimonia si svolgerà presso il monumento interno alla Caserma di via Nazario Sauro.

Non è tutto: a Piadena/Drizzona la celebrazione della patrona si terrà nella giornata di domenica 3 dicembre, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta. La cerimonia sarà preceduta alle 9.30 dall’assegnazione delle targhe del nuovo mezzo “Ford Ranger modulo AIB” e la consegna al personale dei riconoscimenti di servizio.

