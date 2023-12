Venerdì 1 dicembre si sono svolti gli annuali appuntamenti associativi di Ance Cremona.

Prima l’assemblea privata dei soci effettivi; quindi la cerimonia di consegna dei premi di Fedeltà Associativa alle imprese e le Borse di Studio di Merito per onorare la storia dell’Associazione Costruttori Ance Cremona.

Il Presidente di Ance Cremona, Carlo Paolo Beltrami, ha presentato ai presenti le attività che l’associazione ha svolto nel corso dell’anno ed i programmi del 2024. I temi affrontati: dal risparmio energetico alla sostenibilità in edilizia; il superbonus 110% ed le agevolazioni fiscali; gli appalti pubblici ed il Piano di Ripresa e Resilienza; il nuovo Codice appalti ed la nuova normativa in tema di Terre e Rocce da scavo, cui si aggiunge il lavoro svolto sia dal Gruppo del listino prezzi opere pubbliche regionale in collaborazione con il Politecnico di Milano; la questione della revisione prezzi materiali e l’attività svolta

dal Gruppo di lavoro delle bonifiche.

Un ringraziamento al Direttore arch. Laura Maria Secchi per l’assistenza alle imprese associate e per il risultato raggiunto con il rinnovo contrattuale del Contratto

Integrativo Provinciale ANCE Cremona del 3 febbraio 2023. Un ringraziamento al personale dipendente che con zelo e dedizione ha saputo affrontare tematiche differenti ed in continua evoluzione nel settore delle costruzioni.

Infine, un ringraziamento lo ha rivolto ai Consiglieri, ai Presidenti dei due Enti

paritetici, ai componenti delle Commissioni ed al Gruppo Giovani che in questo anno ha portato a termine moltissimi impegni tra cui il bando Macroscuola e l’assistenza all’Orientamento nelle scuole della provincia in supporto all’Ente Scuola Edile Cremonese-Cpt e molto altro.

A seguire si sono svolte le premiazioni.

Le imprese che ha ricevuto il Premio di fedeltà Associativa sono le seguenti

20 ANNI DI ISCRIZIONE (2003-2023)

• FEDIL COSTRUZIONI SRL – con sede in Pandino

• SI. FRA. COOP ARL – con sede in Spino d’Adda

Le Borse di Studio sono state assegnate ai seguenti studenti meritevoli, figli o nipoti di imprenditori associati o figli di dipendenti impiegati delle imprese associate

BORSE DI STUDIO ANCE CREMONA 2023 – UNIVERSITA’

• BOCCOLI SOFIA UNIVERSITA’ CATTOLICA “GESTIONE D’AZIENDA”- IMPRESA BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

• CONTARDI MATTEO UNIVERSITA’ POLITECNICO MILANO INGEGNERIA BIOMEDICA – IMPRESA BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

• BONIOLI SILVIA UNIVERSITA’ CATTOLICA di Piacenza, “SCIENZE DELLA FORMAZIONE” – IMPRESA BONEDIL SRL.

BORSE DI STUDIO ANCE CREMONA 203 – SCUOLE SUPERIORI

• BARBIERI GIULIA LICEO SCIENTIFICO RACCHETTI – IMPRESA PROGETTO E COSTRUZIONE SRL

• BONIOLI NICOLO’ LICEO ARTISTICO CREMONA – IMPRESA BONEDIL SRL

• GASTALDI SOFIA LICEO LINGUISTICO RACCHETTI – IMPRESA PROGETTO E COSTRUZIONE SRL

• MAESTRI ELENA LICEO SCIENZE UMANE ANGUISSOLA CREMONA – IMPRESA BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

• MUSONI MARIACHIARA LICEO CLASSICO VIDA – IMPRESA MUSONI RENZO SNC

• VILLA MATILDE LICEO CLASSICO MANIN CREMONA – IMPRESA LA COMETA SNC

BORSE DI STUDIO ANCE CREMONA 2023– LICENZA PRIMO CICLO ISTRUZIONE

• CALDARINI MARTA VOTO ESAME 10/DECIMI – IMPRESA CONCESA SNC

• PIERLUCA MARTINA VOTO ESAME 10/DECIMI – IMPRESA BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

