E’ ancora mistero attorno all’auto trovata bruciata nelle campagne di Spinadesco venerdì mattina, con a bordo una persona semicarbonizzata. L’attività di indagine, affidata ai Carabinieri, è indirizzata sull’ipotesi del suicidio; in particolare si sta verificando se il cadavere a bordo, che al momento non è ancora stato identificato, sia effettivamente quello del proprietario della vettura. Gli accertamenti tecnici sono tuttora in corso.

La macabra scoperta è avvenuta alle 9,30 circa di ieri, in via Case Sparse, dove l’auto si trovava lungo uno sterrato. Quando i Vigili del Fuoco sono giunti, il mezzo era ancora avvolto dalle fiamme. E’ stato prontamente spento e solo quando il fumo si è diradato è stato visto che all’interno c’era un cadavere.

