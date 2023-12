Domenica 3 dicembre, lo storico Teatro Filodrammatici di Cremona ospiterà la finale del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Cappuccilli – Patanè – Respighi”.

Promossa dall’ANAP -Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato Imprese, dalla Società Filodrammatica Cremonese e della Camera di Commercio di Cremona, con il contributo di Credito Padano e di Assiprime Assicurazioni, quest’anno la nostra città ospiterà la manifestazione che vedrà la partecipazione di molti partecipanti, di livello decisamente elevato, provenienti da ogni parte del mondo.

L’intento è di contribuire a rafforzare l’inclinazione artistica riconosciuta alla nostra città, la volontà di promuovere il nostro territorio. A testimoniare la qualità e l’utilità del concorso, accreditato a livello nazionale ed europeo, come uno dei migliori per promuovere l’inserimento nel mondo artistico e professionale dei giovani partecipanti, è il fatto che essi trovano spesso scritture ed opportunità di lavoro.

L’evento, si svilupperà temporalmente in tre giornate, con due momenti di selezione a cui parteciperanno circa settanta candidati, tutti professionisti di canto lirico, alcuni esordienti ed altri con maggior esperienza, tra i quali una giuria di critici e direttori d’orchestra sceglieranno la rosa dei sei finalisti, che si esibiranno nel concerto finale di domenica 3 dicembre dalle ore 17,00 al Teatro Filo.

I partecipanti interpreteranno opere di Donizetti, Verdi, Mozart, Weber, per citarne alcune, mettendo alla prova le loro qualità canore, di fronte ad una giuria composta da personalità molto qualificate del mondo lirico internazionale che vengono ospitate in città nelle giornate di svolgimento del concorso, unitamente ad un pubblico di appassionati, che non mancheranno a questo importante appuntamento.

