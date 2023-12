Un botto alle 2,30 della notte tra venerdì e sabato ha risvegliato i residenti di Corte de Frati, attorno a piazza Roma. Ignoti hanno fatto saltare il bancomat del Banco Bpm, e successivamente, probabilmente non avendo trovato denaro nell’apparecchio, hanno sfondato la vetrata della porta per entrare nella filiale. Per farlo hanno preso il pesante sigillo in ghisa di un tombino stradale, che è poi stato abbandonato sul posto. Dai primi accertamenti pare che i ladri non abbiano trovato nulla nemmeno in questo modo.

L’amministrazione comunale e il direttore della filiale sono stati subito allertati dai carabinieri di Robecco d’Oglio intervenuti sul posto ed è stato approntato un pattugliamento sulle principali arterie stradali limitrofe al paese, ma al momento non c’è traccia dei ladri. Al vaglio ci sono le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

