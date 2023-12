E’ arrivata in centro città a Cremona la clamorosa protesta dei lavoratori della Prosus di Vescovato, che da circa 50 giorni hanno occupato uno dei capannoni di via Malta dove la produzione era ormai cessata, nell’ambito di una procedura di vendita spezzettata dell’azienda di macellazione. Appoggiati dal sindacato di base USB, alle 15 i manifestanti si sono radunati al foro Boario e da qui il corteo si è mosso fino in piazza Stradivari, con slogan contro un sistema che smantella aziende altamente produttive vendendole al miglior offerente spuntando il maggior prezzo possibile, a scapito della forza lavoro, in gran parte personale delle cooperative, disdettando gli appalti, ma anche licenziando dipendenti diretti.

Alcuni di loro stanno portando avanti la loro protesta con l’occupazione dei locali e salendo sulle “giostre” dello stabilimento, assicurando di non voler scendere finchè non sarà loro garantito il posto di lavoro. “Kleenex da buttare”, una delle metafore utilizzate per definire la loro condizione.

In piazza Stradivari, i manifestanti si sono collegati proprio con uno di questi lavoratori.

Ecco il comunicato diffuso da USB.

USB da anni porta avanti un importante vertenza nell’azienda cremonese, che ricordiamolo è leader nella produzione del prosciutto crudo: vogliamo che i lavoratori, inquadrati con il pessimo contratto multiservizi che prevede letteralmente paghe da fame, vengano inquadrati con il contratto dell’industria alimentare, che rispetta la loro vera mansione. Dopo questa grande vertenza USB ha ottenuto un primo risultato: un’indennità mensile come anticipo ai lavoratori delle cooperative, fino a che non sarà applicato il contratto dell’alimentare. I lavoratori, in segno di protesta, entrarono nello stabilimento con delle scope: se mi paghi per le pulizie io faccio quello, mentre la carne te la tagli da solo. Questa lotta ha portato ad internalizzare interi gruppi di lavoratori, tra cui tutti gli interinali che dovettero salire sul tetto per costringere la proprietà a assumerli direttamente: l’agenzia interinale, infatti, se ne era andata e loro rischiavano di rimanere per strada.

Prosus ha un impianto che può lavorare fino a tredicimila capi al giorno, esportando prosciutto e semilavorati soprattutto in Cina e sul mercato orientale. Ma con lo scoppio della peste suina l’investimento importante di un’azienda troppo ambiziosa viene disatteso e Prosus, a causa della chiusura dei mercati internazionali, non riesce a rientrare delle spese folli fatte per conquistare il sol levante. Entra a questo punto in campo la manager Isabella Pedroni, una di quelle figure che viene tirate in causa quando c’è da far quadrare i conti a scapito di chi lavora: donna con una storia in Mediaset si è specializzata nell’arte del taglio al personale, un compito che ha svolto anche a livello internazionale per Telecinco in Spagna.

La scelta che viene fatta è di mettersi sul mercato tagliando i posti di lavoro: un impianto che fa lo stesso lavoro ma con meno personale, tutto a scapito della vita e della salute degli operai. Scatta la cassa integrazione per i dipendenti diretti che copre solo due terzi del loro normale stipendio, senza pagare alcun anticipo. Se non viene pagata la quota dovuta dall’Inps, lo stipendio scende fino ad un quarto. In questo modo, tra stipendi da fame e molti se ne sono andati.

E gli ottanta lavoratori delle cooperative? Recesso anticipato del contratto di appalto: Tre T apre una procedura di licenziamento collettivo, Dharma con uno spostamento in appalti lontani e difficili da raggiungere. Dal 17 di ottobre, quindi, i lavoratori in appalto sono saliti sulle giostre.

Da quel momento comincia l’assedio contro i lavoratori, gli viene staccata l’acqua calda, disattivati i distributori per affamarli, spalancate le celle frigorifere vuote al massimo della potenza per farli congelar, fino ad arrivare a staccare la luce. Veri e propri attentati alla salute di chi, invece, chiede soltanto di poter lavorare a condizioni decenti.

Ma non finisce qui: la proprietà tenta di scatenare la guerra dei dipendenti diretti contro quelli in appalto saliti sulle giostre sostenendo che, se non fossero scesi, l’azienda sarebbe fallita. Un tentativo di dividi et impera andato miseramente fallito, da parte della proprietà e dei manager: l’azienda non è fallita e anzi, è stata aperta una procedura di composizione negoziata, che potremmo tradurre in cassa integrazione per i padroni. Il tribunale competente nomina un consulente che fa da mediatore e cerca degli acquirenti per pagare i creditori dell’azienda.

La procedura, in questo caso, è andata a buon fine, visto che sono state fatte delle proroghe. Il consulente ha dichiarato una manifestazione di interesse da parte di un fondo di investimento olandese. Prosus, infatti, è tecnologicamente avanzata e rappresenta un affare d’oro per i grandi fondi di investimento.

I lavoratori rimarranno dentro fino a che non otterranno il lavoro: hanno contribuito a rendere l’azienda una realtà forte dell’industria alimentare italiana e questo deve essere loro riconosciuto, non se ne possono semplicemente liberare come un Kleenex usato! Se arriverà la vendita, l’acquirente si troverà ancora i lavoratori sulle giostre: la loro resistenza è un esempio per tutti gli operai che lavorano nel nostro Paese, la lotta di Prosus è la lotta di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici.

