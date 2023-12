I cremonesi domani, martedì 5 dicembre, hanno una ragione in più per recarsi al mercato di Campagna Amica, presso i portici del Consorzio Agrario di Cremona. Tra i gazebo gialli del mercato contadino, che porta i sapori e i colori dell’agricoltura cremonese e lombarda e in questo periodo di veste e si illumina a festa, domattina prenderà posto anche il banco espositivo di AISLA Cremona, l’associazione punto di riferimento per le persone con sclerosi laterale amiotrofica e per i loro familiari.

Le volontarie e i volontari di AISLA hanno scelto il mercato di Campagna Amica per celebrare insieme agli agricoltori e ai cittadini la Giornata Internazionale del Volontariato: presso la loro postazione, proporranno creative e originali “idee regalo per un Natale Solidale”, realizzate a mano. Una galleria di doni, ispirati alle festività ormai in arrivo, proposti in cambio di una piccola offerta, con la quale contribuire alla raccolta fondi da destinare ai servizi offerti alla comunità SLA del territorio, rivolti in particolare al sostegno delle famiglie colpite dalla malattia e alla ricerca.

Nel segno dell’incontro e della collaborazione con le realtà di volontariato e solidarietà che arricchiscono il territorio, con gioia gli agricoltori di Coldiretti si preparano ad accogliere le volontarie di Aisla Cremona, ormai una presenza “di famiglia” per gli agricoltori presenti presso il mercato e per tutti i cremonesi che si danno appuntamento il martedì mattina sotto il portico del Consorzio Agrario per la “spesa contadina”.

“Il nostro mercato è felice e orgoglioso nell’aprirsi alle realtà che danno valore, bellezza e speranza al nostro territorio – sottolineano gli agricoltori di Coldiretti presenti presso il mercato di Campagna Amica –. Accogliamo le volontarie e i volontari dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica sempre con grande gioia, con l’augurio che tanti cittadini colgano questa occasione per contribuire ad una causa buona e giusta”.

Il mercato, presente come ogni martedì presso il portico del Consorzio Agrario che si affaccia su via Monteverdi e Piazza Marconi, prende avvio dalle ore 8 e prosegue fino alle ore 12.

