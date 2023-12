Con il terzo incontro del ciclo “Quale scienza per quale società?”, l’Associazione “Gli ex dell’Aselli” vuole augurare a tutti coloro che seguono le varie iniziative una felice conclusione del 2023 e un ottimo inizio del 2024.

Giovedì 7 dicembre alle ore 16,30 in sala Puerari del Museo civico si farà un viaggio con Alberto e Brunella Taino, appassionati fotografi, fedelissimi dell’associazione, in un paese, il Giappone, forse poco visitato dai più, ma pieno di fascino. L’iniziativa vuole presentare e far conoscere luoghi, arte, storia, usi e costumi di una realtà lontana dalla nostra attraverso fotografie, descrizioni e racconti dalla viva voce di due esperti e riconosciuti “viaggiatori del mondo” che li hanno vissuti in prima persona.

Il Giappone affascina per i suoi templi sontuosi, per i giardini straordinari e per una natura esuberante, ma anche per la filosofia di vita della sua gente. In un paese modernissimo si vivono infatti ancora oggi antiche tradizioni in maniera molto sentita, anche nella vita quotidiana.

L’ingresso è libero.

