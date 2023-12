Giovedì 7 dicembre, alle 20:45, in Sala Puerari (via Ugolani Dati, 4) Fabrizio Bonali terrà una relazione dal titolo Come contribuire alla compilazione di un Atlante della Flora lombarda centrale. Questo è il secondo ed ultimo appuntamento del quarto ciclo di serate con i naturalisti cremonesi, organizzato dal Museo di Storia naturale dedicato ai censimenti naturalistici, con particolare riferimento all’analisi dei dati e ai vari metodi di raccolta.

Se lo scopo principale dell’iniziativa è informare, il secondo è stimolare i cittadini ad essere sempre più consapevoli dell’importanza del nostro patrimonio ambientale, così che la sua tutela venga sentita come una necessità dalla quale non si può prescindere. Anche grazie a a questa rassegna, il Museo prosegue il suo compito di sensibilizzare la cittadinanza perché diventi sempre più consapevole nei confronti del patrimonio ambientale che la circonda, in modo che nelle persone nasca e cresca il bisogno di tutelare e valorizzare il proprio territorio, per garantirne la salvaguardia ed assicurare il benessere comune.

L’ingresso agli appuntamenti è libero e gratuito.

Per informazioni: museo.storianaturale@comune.cremona.it – 0372407768

