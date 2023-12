Con un 18esimo posto, Cremona perde sette posizioni rispetto al 2022 nella classifica generale sulla qualità della vita elaborata dal Sole 24 Ore. Cosa è successo in questi 12 mesi?

Il settore che ha registrato il calo peggiore è quello di Demografia e società, con 21 posizioni perse e un 48esimo posto. Per Cremona male anche la graduatoria su Affari e Lavoro, con una 54esima posizione e uno scivolamento verso il basso di 19 posti. Cala pure l’indicatore Cultura e Tempo libero, con una perdita di 7 posizioni e un piazzamento al 37esimo posto.

Per fortuna ci sono anche buone notizie: per quanto riguarda l’indicatore Ricchezza e Consumi, Cremona riscuote risultati positivi, con una 12esima posizione, sette in più rispetto allo scorso anno. Molto bene anche Ambiente e servizi, anche qui con sette posizioni recuperate e un settimo posto nella rispettiva graduatoria. Nel dettaglio, tra i vari sotto-indicatori, la nostra provincia conquista addirittura un primo posto come Amministrazione digitale e un quinto per l’accessibilità delle scuole.

Per quanto riguarda, infine, Giustizia e Sicurezza, il nostro territorio rimane invariato in 28esima posizione. L’indice peggiore in questo ambito è registrato dai delitti informatici, per i quali Cremona si classifica al 100esimo posto.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata