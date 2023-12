Per la ricorrenza di Santa Barbara, che celebra ogni anno lo spirito di servizio e il coraggio che i Vigili del Fuoco mettono al servizio della comunità, è stato realizzato dagli allievi dell’Academia Cremonensis un violino con lo stemma del Corpo come segno di riconoscenza tangibile della cittadinanza cremonese. Il legno per la realizzazione del violino “Santa Barbara” è stato scelto alcuni mesi fa dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona Antonio Pugliano mentre la decorazione è stata effettuata sul fondo dello strumento musicale dalla prof.ssa Elena Rosa Negrotti.

Non si può non richiamare nella giornata odierna la motivazione che giusto un anno fa ha accompagnato il conferimento ai Vigili del Fuoco della Medaglia d’Oro al valor civile: “Con straordinaria dedizione ed esemplare professionalità, fin dalle prime fasi dell’emergenza pandemica da Covid-19, gli operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre ad assicurare la continuità del soccorso tecnico urgente alla popolazione in un contesto di elevato livello di rischio e con scenari di intervento senza precedenti, fornivano il massimo supporto al Sistema Nazionale di Protezione Civile ed alle articolazioni dei vari livelli di governo (…)

L’indiscussa competenza in materia di contrasto ai rischi di natura nucleare, biologica, chimica e radiologica ha consentito al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di fornire un preziosissimo aiuto alle articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Durante le campagne vaccinali il Corpo ha fornito, altresì, un determinante contributo alle strutture sanitarie territoriali, attraverso la realizzazione di hub vaccinali in numerose sedi di servizio, e l’identificazione di altre strutture idonee.

Luminoso esempio di professionalità, altissimo senso del dovere ed eccezionale abnegazione a salvaguardia della vita, che rinsalda il profondo legame che unisce il Corpo Nazionale con la cittadinanza suscitando, ancora una volta, l’ammirazione e l’unanime apprezzamento del Paese.”

“Dopo il violino realizzato per il 170° della Polizia di Stato e il violino realizzato per il 90° della Caserma dei Carabinieri “Santa Lucia” di Cremona – ha affermato il prof. Fabio Perrone, direttore delle attività culturali dell’Academia Cremonensis – non poteva mancare il violino per i Vigili del Fuoco in questa particolare, simbolica e significativa ricorrenza nella quale, oltre ai fervidi auguri e ai sensi del più vivo ringraziamento per il costante e quotidiano operato sul territorio, si vuole suggellare la vicinanza della comunità cremonese al Comando provinciale con un tangibile segno del saper fare liutario che caratterizza da sempre la Città».

