Venerdì 8 dicembre torna la raccolta fondi “Con un fiori aiuti un amico” di Anffas Cremona Aps, attraverso la quale è possibile sostenere l’associazione con le Stelle di Natale che saranno presenti nelle bancarelle che popoleranno la città.

Quest’anno i volontari dell’associazione cremonese saranno presenti in quattro punti della città, al mattino davanti alla chiesa dei Frati Cappuccini (in via Brescia, 48 – Cremona) e alla chiesa di San Luca (Viale Trento e Trieste, 1 – Cremona) e sia al mattino che al pomeriggio presso la Galleria XXV Aprile (lato giardini) e in corso Vittorio Emanuele II,14 (davanti all’ex OVS).

Per chi non potrà prendere la sua stella di Natale nella giornata di venerdì 8 dicembre nelle bancarelle, sarà possibile ritirarle presso la sede di Anffas Cremona APS in via Gioconda, 5 nelle giornate di sabato 9 dicembre (al mattino) e lunedì 11 dicembre (mattina e pomeriggio), solo previa prenotazione.

Oltre alle bancarelle presenti a Cremona, l’impegno e la dedizione dei volontari dell’associazione cremonese faranno sì che i cittadini possano trovare le stelle di Natale di Anffas anche a Grontardo, Pescarolo, Pieve Terzagni e Ostiano.

Per prenotare la Stella di Natale è possibile contattare l’associazione al tel. 0372 26612 o all’indirizzo email info@paolomorbianffas.it. Grazie a questa campagna di raccolta fondi profondamente sostenuta dai cremonesi, l’associazione potrà continuare a lavorare per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso diversi progetti e servizi.

