Si rafforza l’organico dei Carabinieri di Cremona, con 40 nuovi militari che hanno completato il percorso formativo, e sono ora pronti a intraprendere servizio attivo sul territorio. Complessivamente, a livello regionale, sono 931 i nuovi carabinieri in arrivo, assegnati alle 460 tenenze e stazioni dislocate nelle 12 province lombarde.

Si tratta di giovani militari appartenenti al 141° e al 142° corso formativo, che hanno terminato il percorso presso le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Iglesias, Taranto, Torino, Reggio Calabria, Roma e Velletri. Per quanto riguarda il resto della regione, alla provincia di Milano sono stati assegnati 274 Carabinieri di cui 96 ai reparti della città di Milano, 95 alla provincia di Bergamo, 120 per Brescia, 81 per Monza e Brianza, 48 per Como, 31 per Lecco, 26 per Lodi, 46 per Mantova, 60 per Pavia, 30 per Sondrio e 80 per Varese. La loro provenienza è per il 34% dalla Campania, quindi Puglia, Sicilia e Lazio, e il 9% circa proviene da regioni del nord Italia. Un quarto del totale è personale femminile, per complessive 233 unità.

Nel percorso di studi, durato sei mesi, i nuovi carabinieri sono stati sottoposti a un intenso ciclo di formazione, che ha compreso anche le modalità di primo intervento per i reati informatici e per i reati ambientali. Inoltre, tutti hanno acquisito l’abilitazione a prestare soccorso attraverso manovre salva vita. lb

