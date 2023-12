Vanitas’ Market Edizione Natale #9 torna a Cremona in Galleria 25 aprile, il 9 e 10 dicembre con più di 40 espositori di vintage, handmade e marchi emergenti L’era della moda “usa e getta” sembra non aver fine, spingendo le persone ad effettuare acquisti compulsivi sull’onda dell’ultima tendenza e preferendo così la quantità alla qualità, creando gravi danni all’ambiente.

Da sempre gli espositori di Vanitas’ Market promuovono invece i valori dell’artigianalità, del riciclo e del recupero, riuscendo a proporre articoli unici, originali e durevoli nel tempo grazie alla cura ed ai materiali con i quali sono realizzati.

Il tema “oro” di tutte le nove edizioni di Vanitas’ Market vuole essere una forma di ispirazione sia per gli allestimenti che per i prodotti in vendita, inteso come spirito creativo che anima la manifestazione, occasione di festa, una luce calda che avvolge gli espositori e i clienti.

