Cremona sempre più in veste natalizia, con l’accensione ieri sera del cono luminoso che simula un abete in cortile Federico II di Palazzo Comunale. E’ proprio qui che da venerdì 8 dicembre partiranno gli eventi coordinati dall’amministrazione comunale per il periodo festivo, con il flashmob del Coro Ponchielli Vertova che intonerà canti di Natale (ore 17).

In mattinata prenderanno il via anche i mercatini di via San Tomaso; alle 7:30 Marcia dell’Immacolata su Lungo Po Europa, organizzata da Canottieri DLF – Dopolavoro ferroviario; in piazza Stradivari per tutto il giorno il mercatino “Le strade del gusto, della bellezza e del gioco”.

A partire dalle 10 in Palazzo Guazzoni Zaccaria (corso P. Vacchelli 60), la mostra di alto artigianato “Creare” e alle 12 “Il Suono di Stradivari”, audizioni con strumenti storici: Lara Celeghin, si esibirà con il violino Antonio Stradivari Clisbee 1669 nell’auditorium G. Arvedi. Per l’occasione fino alle 18 ci sarà l’apertura straordinaria del Museo del Violino.

