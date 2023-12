Lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 18,00 il circolo PD online “Laura Conti – Ecologia integrale” organizza un incontro online sul tema “Crisi climatica: gli effetti sul lavoro e sulla salute”.

La crisi climatica profonda, per alcuni irreversibile, ha già degli effetti sul modo di lavorare delle persone e impone al servizio sanitario nazionale, pesantemente in crisi, di individuare percorsi di attenuazione ed accompagnamento.

L’incontro online vedrà la partecipazione di Sergio Cofferati (già segretario nazionale Cgil), Roberto Speranza (parlamentare PD ed ex ministro della sanità), Elena Curci (segretaria generale Cgil Cremona), Paolo Bodini (medico, già sindaco di Cremona e senatore), Silvia Roggiani (segretaria regionale PD Lombardia), Roberto Galletti (segretario cittadino PD Cremona) e Stella Bellini (direzione regionale PD Lombardia e consigliere comunale a Cremona).

L’evento sarà trasmesso dalla sede della Federazione PD di Cremona (Via Ippocastani): chi è interessato può partecipare anche in presenza e porre domande ai relatori. Link per la connessione in video-conferenza su piattaforma Zoom

https://us06web.zoom.us/j/84166593038?pwd=Cc7omb5pKQ4VezxgPGxEWw3y9Bmw7X.1

© Riproduzione riservata