“Con l’avvio dell’orario invernale, da domenica 10 dicembre sarà finalmente ripristinato nei giorni festivi il servizio della Freccia della Versilia, il treno veloce che collega Bergamo a Pisa, passando da Brescia e Cremona”. A dare l’annuncio è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che in questi anni è più volte intervenuto perché venisse riattivato il servizio che era stato sospeso nel 2020.

“Un primo passo era stato ottenuto la scorsa estate con la ripartenza del servizio dal 15 luglio al 10 settembre, ma ora, come abbiamo sempre chiesto, tornerà definitivamente a regime dal prossimo 10 dicembre e, tranne che per il 16 e 17 dicembre e il 13 e 14 aprile, la freccia della Versilia, in partenza Bergamo, è prevista il sabato e i festivi”.

“Ringrazio l’assessore Franco Lucente per aver mantenuto l’impegno preso per riattivare un servizio molto utilizzato e apprezzato dai cremonesi – conclude Piloni – Ora mi attendo che si possa lavorare per il ripristino di un altro servizio, quello della tratta Brescia-Cremona-Piacenza. Non solo come alternativa per affrontare l’interruzione della tratta tra Mantova e Piadena in vista dei lavori, ma in via definitiva per rafforzare i collegamenti ferroviari del nostro territorio. Su questo abbiamo già tenuto un incontro in Regione, proprio con l’assessore che ha dato una disponibilità in questa direzione. Ci attendiamo quindi che anche in questo caso si possano concretizzare quanto prima le aspettative del nostro territorio”.

© Riproduzione riservata