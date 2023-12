Oggi gli alunni della scuola primaria Trento e Trieste hanno incontrato gli anziani residenti della Pace, la Residenza Sanitaria per Anziani di via Massarotti, per festeggiare insieme a loro le imminenti festività natalizie. A dire il vero si è trattato dell’avvio di un ciclo di appuntamenti programmati per il prossimo Natale.

Quarantacinque bambini delle classi quarte, accompagnati dalle loro maestre e dall’insegnante di musica, si sono riversati nel salone affollato da numerosissimi anziani che li attendevano con impazienza.

Le visite di bambini sono riprese da poco e sono sempre molto apprezzate per l’intesa che nasce istantaneamente tra “nonni” e bambini sul filo di una spontaneità sconosciuta in altre età della vita.

La festa è comincia con l’esibizione dei bambini in coro che hanno cantato sei brani musicali dei quali due appositamente composti per i nonni, due tratti dal repertorio popolare tradizionale, per chiudere con due brani natalizi. Brani eseguiti con sicurezza, ben ritmati e bella spontaneità.

È seguito lo scambio dei doni. In preparazione della festa sia i bambini della Trento e Trieste, sia gli anziani, hanno confezionato oggetti e oggettini natalizi da appendere all’albero di Natale in ricordo della mattinata trascorsa alla Pace. Non poteva inoltre mancare lo scambio di dolcetti per completare il clima della festa.

Invitati a porre domande agli anziani i bambini non si sono risparmiati e li hanno bersagliati con interrogativi di tutti i generi. Quando sono stati informati che alla Pace risiedono ben quattro centenari, di cui due presenti in sala, sono esplosi con un urlo misto di stupore e di gioia.

Infine la solenne promessa che, con l’anno nuovo, torneranno a fare festa e stavolta sono stati gli anziani ad applaudire vigorosamente mostrando di gradire molto la presenza dei bambini.

