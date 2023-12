Come ormai da tradizione, anche quest’anno l’ensemble e il coro Voz Latina si esibiranno in un emozionante concerto natalizio. La “Cantata di Natale” si terrà nella Chiesa di Sant’Ilario a Cremona, e si dividerà in due parti: la Cantata Sudamericana e la Navidad Nuestra, entrambe di Ariel Ramirez, e con i testi di Felix Luna. L’appuntamento è per domenica 10 dicembre alle ore 19.30.

Ma non è tutto: nell’esibire la Cantata Sudamericana, l’ensemble presenterà il suo ultimo singolo, che fa parte proprio di questa raccolta di otto canzoni e che è il primo di un album che uscirà con il nuovo anno. Particolarità della Cantata Sudamericana, è il fatto di essere composta da canzoni indipendenti, che rappresentano diverse regioni e paesaggi, accomunate però da un’intenzione comune: quella di valorizzare gli elementi etnici, estetici e spirituali propri dei popoli del Sud America. La prima registrazione di quest’opera, nel 1972, venne interpretata dalla celebre cantante argentina Mercedes Sosa.

La “Navidad Nuestra” è invece un’opera di ispirazione creola che raffigura la storia della nascita di Gesù, in cui si restituisce liberamente la narrazione biblica del Vangelo dell’infanzia, attraverso ritmi folcloristici tipici di diverse regioni dell’Argentina. L’opera è divisa in sei quadri tematici, che riproducono differenti ritmi o danze tipici del territorio, in una mescolanza di diverse tradizioni musicali, che insieme creano un quadro coinvolgente e pittoresco.

