I carabinieri di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un italiano di 46 anni, con precedenti di polizia a carico, che la notte dell’8 dicembre, alla guida di un’auto intestata ad un’altra persona, ha avuto un incidente stradale lungo la provinciale 10, nel comune di Cicognolo. Verso l’1.30 una pattuglia è stata inviata su posto in quanto un automobilista aveva segnalato alla centrale operativa una macchina che sbandava pericolosamente, rischiando di provocare un incidente.

Al loro arrivo, i militari hanno visto l’auto segnalata fuori strada e il conducente all’esterno dal veicolo. Hanno quindi ricostruito che aveva perso il controllo del mezzo, andando a terminare la sua corsa in un fosso a bordo strada, fortunatamente senza provocare danni a cose o persone. L’uomo non ha riportato lesioni, ma i militari lo hanno identificato e hanno effettuato i rilievi, notando che il 46enne presentava chiari sintomi riconducibili all’abuso di alcolici.

Il test dell’etilometro ha rilevato un valore di circa 1,25 g/l, oltre il doppio del limite consentito. E’ quindi scattata la denuncia. La patente è stata immediatamente ritirata, mentre l’auto è stata affidata a una persona in grado di guidare.

© Riproduzione riservata