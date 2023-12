L’8 dicembre è la festa dell’Immacolata Concezione. Già celebrata dall’XI secolo, la solennità richiama al culto della Vergine Maria, che piena di grazia e benedetta tra le donne, viene preservata immune da ogni macchia della colpa originale. Venerdì mattina in Cattedrale a Cremona la Santa Messa, trasmessa in diretta su Cremona1, presieduta dal vescovo mons. Napolioni: “Solo Maria è senza peccato originale ma ci sono persone che ci ricordano che ci può essere un cammino dietro questa frase” ha detto il Vescovo nell’omelia “in queste persone si percepisce una trasparenza e affidabilità che ti spinge a pensare che non ci si può che fidare”. La Cattedrale è stata gremita dai fedeli, in preghiera davanti alla Vergine.

© Riproduzione riservata