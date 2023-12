Palazzo comunale sarà protagonista di un doppio intervento nelle sue parti storiche, il prossimo anno. Oltre al consolidamento degli archi del porticato (leggi QUI) un altro intervento riguarda la Sala della Consulta, in particolare la pavimentazione a mosaico. Dopo i primi interventi di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza, i lavori sono stati affidati alla ditta Carena e Ragazzoni di Cremona per una spesa di circa 6000 euro.

Il pavimento, rovinato in alcune parti, risale agli anni Trenta, quando la Sala è stata rifatta interamente. La sala – inizialmente sala del Consiglio dei Decurioni – è tra i saloni più maestosi al piano nobile del palazzo, utilizzato per le attività politico – amministrative e quindi poco conosciuto alla maggior parte dei cremonesi; la sala che dà su piazza del comune è caratterizzata dagli otto tondi sul soffitto dipinti su legno da Antonio Rizzi, autore anche dei pannelli sopra le finestre.

Simili ad affreschi e realizzati sul finire degli anni Venti, rappresentano le virtù del buon governo e si inseriscono in un disegno complessivo della sala che venne concepita, nelle sue decorazioni e nel suo arredamento, come un tutt’uno. s.gal

© Riproduzione riservata