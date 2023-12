Il mister della Cremonese Giovanni Stroppa ha commentato la vittoria arrivata allo Zini contro il Venezia: “Ci potevano essere diverse soluzioni dopo l’espulsione, l’altra era quella di mantenere la disposizione della squadra classica. Mi è successo altre volte: a volte è andata bene, a volte male, ma sono stati bravi tutti a saper soffrire, 40 minuti in cui abbiamo concesso qualcosa, ma quando siamo ripartiti abbiamo allungato la squadra avversaria. Anche il primo tempo è stato di ottimo livello, mi dispiace per l’espulsione, nata da una situazione molto più semplice qualche attimo prima. Mi spiace solo questo, ma detto questo la squadra ha dimostrato grande carattere, non solo per il coraggio, ma nel fare la partita e come è stata fatta, fino alla parità numerica. C’è stato un grosso miglioramento nella prestazione, moltiplicando il sacrificio. Le partite scorse sono servite anche per questo, per essere più cattivi nel fare la partita. Bellissimo l’abbraccio finale con lo stadio, sono cose che fanno la differenza, poggi usciamo con un sorriso”.

Poi una battuta su Sernicola: “Se non fa le “cagate” prima non deve fare la scivolata dopo, ma comunque ha fatto una prestazione in crescendo, anche in inferiorità numerica ha fatto una grossa partita”.

“E’ stata una prestazione tosta – prosegue il tecnico – è riduttivo dire non abbiamo fatto niente, ma in questo momento di campionato conta dare continuità. Non bisogna dimenticarsi il percorso di rincorsa, abbiamo visto il pari di Pisa dove ci aveva collocato a proposito di classifica. Bisogna continuare così”.

Poi un commento su Majer: “Ha nelle corde questa capacità di fare entrambe le fasi, ha rallentato la condizione per un paio di infortuni, ho la fortuna di averlo come risorsa. Volevo toglierlo a fine primo tempo per il giallo”.

Nella prossima partita mancheranno Antov e Bianchetti per squalifica: “Non sono preoccupato per la prossima partita, Lochoshvili sta migliorando le conoscenze, Tuia è a pieno regime, per ora è così”.

Infine un commento su Collocolo: “Si è seduto nelle scorse partite, ha avuto un problema fisico, ma c’è la possibilità di scegliere. Oggi è partito lui, c’è bisogno di tutti. Come allenatore ho la fortuna di poter inserire 5 giocatori”.

© Riproduzione riservata